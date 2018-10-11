مسلحون مجهولون يقتلون ضابطًا ويخطفون 3 جنود العراق

قالت مصادر أمنية في العراق، اليوم الخميس، إن "مسلحين قتلوا ضابطاً بالجيش، وخطفوا ثلاثة جنود، بعد أن هاجموا مركبتهم في غرب البلاد".

ووقع الهجوم في وقت متأخر الليلة الماضية، في بلدة عكاز، على بعد 5 كيلومترات من قضاء القائم في محافظة الأنبار.

وقالت المصادر لرويترز إن "الوحدة كانت تنقل مواد غذائية لقوات أخرى".

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم لكن تنظيم داعش الإرهابي يَنشطُ في المنطقة.

وقالت المصادر إن "المسلحين عادة ما يقتلون الجنود، ويحتجزون الضباط، إذ يعتبرونهم أهدافاً أعلى قيمة لكن ما حدث الليلة الماضية هو العكس".

وقتل 8 أشخاص على الأقل، وأصيب 12 في هجوم بسيارة ملغومة، على نقطة تفتيش أمنية في المنطقة نفسها في أغسطس.

وأعلن العراق، النصر على تنظيم داعش الإرهابي، في ديسمبر الماضي وطرد التنظيم من كل الأراضي التي كان يسيطر عليها بعد أن انهارت في عام 2017 دولة الخلافة التي أعلن عنها في مناطق من العراق وسوريا.

وفي نوفمبر استعادت قوات الأمن القائم الواقعة على مسافة 300 كيلومتر غربي بغداد، في محافظة الأنبار، التي تقطنها غالبية سنية والمتاخمة لسوريا، وكانت آخر منطقة يسيطرعليها تنظيم داعش الإرهابي في العراق.

ويشن مقاتلو التنظيم، منذ ذلك الحين حملة قتل وخطف.