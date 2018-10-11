التشكيل المتوقع للزمالك أمام منية شباب سمنود

يواجه فريق الزمالك مع نظيره مركز شباب منية سمنود في تمام الساعة التاسعة مساء، على استاد بتروسبورت، ضمن مباريات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.





ومن المتوقع أن يبدأ الأبيض لقاء اليوم بتشكيل مكون من:-





حراسة المرمى: عماد السيد





الدفاع: حازم إمام - محمود علاء - محمد عبدالغني - كماتشو





الوسط: محمود عبدالمنعم "كهربا" - محمود عبدالعزيز - دونجا - إبراهيم حسن - أوباما





الهجوم: عمر السعيد





يسعى الزمالك إلى تحقيق الفوز واستغلال الروح المعنوية المرتفعة للاعبين بعد التتويج بالسوبر المصري السعودي على حساب فريق الهلال، لمواصلة حملة الدفاع عن لقبه.



