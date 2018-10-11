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تحرير 318 مخالفة مرورية في المنطقة الأثرية بالهرم

الخميس 11/أكتوبر/2018 - 08:48 ص
تحرير 318 مخالفة مرورية في المنطقة الأثرية بالهرم
جانب من الحملة
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إيمان عبد العاطي
 
واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع الجيزة، حملاتها المكثفة لإزالة كافة الإشغالات التي تعوق حركة سير المواطنين والسيارات، وضبط المخالفات المرورية والتعديات على المنطقة الأثرية بالهرم، لإعادة الوجه الحضاري للمنطقة مرة أخرى.

وأسفرت جهود الحملة، اليوم، في مجال البحث الجنائي ضبط 8 بائعين متجولين، 12 خيال وجمال، 3 تسول، 20 حكم جزئي، 3مستأنف، وفي مجال إدارة شرطة المرافق ضبط 35 كرسى، 10طقطوقة، 3 استاند، 3 شمسية، 1 اسطوانة، 2 ثلاجة، 2 غرزة شاي، 8 قلب شيشة، وفي مجال المرور ضبط 110 حالة سحب متنوع، 20 تصالح فورى، 85 كلبش، 15 سرفيس، 5 حجز سيارة، 83 نموزج 125، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين المضبوطين، وعرضهم على النيابات المختصة.
المزيد عن: حملات إزالة حكم جزئي ازالة الاشغالات إزالة مخالفات
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