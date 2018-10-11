ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

ميلانيا ترامب: لا بد من تقديم دليل دامغ في ادعاءات سوء السلوك الجنسي

الخميس 11/أكتوبر/2018 - 08:42 ص
ميلانيا ترامب: لا بد من تقديم دليل دامغ في ادعاءات سوء السلوك الجنسي
ميلانيا ترامب
طباعة
وكالات
 

أعلنت السيدة الأمريكية الأولى ميلانيا ترامب دعمها للأشخاص الذين شاركوا في حركة "مي تو"، لكنها قالت في لقطات بثت الأربعاء إن الذين يوجهون اتهامات بسوء السلوك الجنسي يحتاجون إلى تقديم "أدلة دامغة".

 

وقالت ميلانيا لشبكة (إيه بي سي نيوز): "أدعم هؤلاء النساء وهن باحتياج إلى الاستماع إليهن. نحن بحاجة لدعمهن. وأيضاً الرجال، وليس النساء فقط".

 

وسئلت السيدة الأولى عما إذا كانت تعتقد أن الرجال الذين يظهرون في وسائل الإعلام المتهمين بسوء السلوك قد عوملوا بطريقة غير عادلة.

 

وأجابت: "يجب أن يكون لديك دليل قاطع بأنك إذا اتهمت (شخصاً ما) بشيء (لابد أن) يظهر الدليل".

 

وقالت: "لا يمكنك فقط أن تقول لقد تعرضت للاعتداء الجنسي أو فُعل ذلك بي، لأن وسائل الإعلام أحياناً تذهب أبعد من اللازم".

المزيد عن: ميلانيا ترامب سوء السلوك الجنسي تقديم دليل دامغ السلوك الجنسي
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس مصر
النجوم
x
15:00
حرس الحدود
سموحة
x
15:00
الألومنيوم
طلائع الجيش
x
18:00
القناة
الاتحاد السكندري
x
18:00
بورتو السويس
الزمالك
x
21:00
م ش منية سمنود
مباريات دولية ودية - منتخبات
فرنسا - أساسي
x
20:00
أيسلندا - أساسي
ويلز - أساسي
x
20:45
أسبانيا - أساسي
دوري الأمم الأوروبية 2018/2019
بولندا
x
20:45
البرتغال
روسيا
x
21:45
السويد
البطولة الرباعية الودية - السعودية
الأرجنتين
x
19:45
العراق
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/11/2018 9:10:12 AM