ميلانيا ترامب: لا بد من تقديم دليل دامغ في ادعاءات سوء السلوك الجنسي

أعلنت السيدة الأمريكية الأولى ميلانيا ترامب دعمها للأشخاص الذين شاركوا في حركة "مي تو"، لكنها قالت في لقطات بثت الأربعاء إن الذين يوجهون اتهامات بسوء السلوك الجنسي يحتاجون إلى تقديم "أدلة دامغة".

وقالت ميلانيا لشبكة (إيه بي سي نيوز): "أدعم هؤلاء النساء وهن باحتياج إلى الاستماع إليهن. نحن بحاجة لدعمهن. وأيضاً الرجال، وليس النساء فقط".

وسئلت السيدة الأولى عما إذا كانت تعتقد أن الرجال الذين يظهرون في وسائل الإعلام المتهمين بسوء السلوك قد عوملوا بطريقة غير عادلة.

وأجابت: "يجب أن يكون لديك دليل قاطع بأنك إذا اتهمت (شخصاً ما) بشيء (لابد أن) يظهر الدليل".

وقالت: "لا يمكنك فقط أن تقول لقد تعرضت للاعتداء الجنسي أو فُعل ذلك بي، لأن وسائل الإعلام أحياناً تذهب أبعد من اللازم".