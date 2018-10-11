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سفارة الإمارات بموريتانيا تشرف على توزيع المساعدات للأسر الفقيرة

الخميس 11/أكتوبر/2018 - 08:39 ص
سفارة الإمارات بموريتانيا تشرف على توزيع المساعدات للأسر الفقيرة
المساعدات الاماراتية
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وكالات
 

أشرف عيسى عبدالله مسعود الكلباني سفير دولة الإمارات لدى موريتانيا، الأربعاء، على توزيع كميات كبيرة من ماكينات الخياطة، إلى جانب مبالغ نقدية على النساء من ذوي الدخل المحدود في موريتانيا.

 

واستفاد من هذه المبادرة، التي تأتي في إطار مشاركة الإمارات في الجهود الدولية الرامية إلى إعطاء المرأة مكانتها ودمجها في الحياة العملية، العشرات من معيلات الأسر الفقيرة لمساعدتهن على خلق نشاط مدر للدخل يوفر لهن أساسيات العيش.

 

وعبرت المستفيدات عن امتنانهن العظيم لدولة الإمارات على هذه اللفتة الإنسانية التي ستساعدهن على تخفيف أعباء المعيشة عن أسرهن.

 

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