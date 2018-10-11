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أحمد السبكي يحضر 3 أفلام دفعة واحدة

الخميس 11/أكتوبر/2018 - 07:55 ص
أحمد السبكي يحضر 3 أفلام دفعة واحدة
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الفجر الفني
 
يعمل المنتج أحمد السبكى خلال هذه الأيام على عدة أفلام سينمائية، من أجل المنافسة بها فى المواسم المقبلة، حيث بدأ فى الاستعدادات النهائية لفيلم النجم الكوميدى محمد سعد بعنوان "محمد حسين"، وهو رجل يعمل سائق لموزين، وكان الفيلم قد تأجل تصويره أكثر من مرة بسبب عدم الاستقرار على مخرج، لاسيما أن العمل واجه اعتذارات عدة من قبيل 4 مخرجين.

 
ومن ناحية أخرى يجهز السبكى فيلما سينمائيا للثنائى هشام ماجد وشيكو، بعدما تعاون معهما فى آخر أعمالهم بعنوان "قلب أمه"، وحقق 18 مليون جنيه منذ عرضه فى السينمات، وشارك فى بطولته دلال عبد العزيز، محمد ثروت، محمود الليثىن وآخرون، إخراج عمرو صلاح.

كما يستعد لفيلم النجم الشاب كريم فهمى، والذى خاض معه أولى بطولاته فى السينما بفيلم "على بابا"، وحقق من خلاله نجاحا ملحوظا فى السينما، وشارك فى بطولته أحمد فتحى، وآيتن عامر، وبيومى فؤاد، وإخراج وليد الحلفاوى.
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