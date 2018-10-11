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الخارجية الأمريكية: إيران الدولة الأولى الراعية للإرهاب في العالم

الخميس 11/أكتوبر/2018 - 08:19 ص
الخارجية الأمريكية: إيران الدولة الأولى الراعية للإرهاب في العالم
إيران - أرشيفية
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وكالات
 

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم، إن السلطات الألمانية أعلنت أمس تسليم الإيراني أسد الله أسعدي، وهو مسؤول إيراني يعمل تحت غطاء دبلوماسي، إلى بلجيكا لدوره في مؤامرة إرهابية إيرانية فاشلة لتفجير مسيرة سياسية بالقرب من باريس في 30 يونيو الماضي.

 

ونقل بيان صادر عن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قوله بأن هذه الاعتقالات التي شملت العديد من المشتبه بهم في أوروبا، بما في ذلك في بلجيكا وفرنسا وألمانيا، تذكرنا بأن إيران تظل الدولة الأولى الراعية للإرهاب في العالم، مؤكدًا أن هذه المؤامرة تعكس دعم إيران المستمر للإرهاب في جميع أنحاء أوروبا.

 

وأكد بيان الخارجية دعم الولايات المتحدة للحلفاء الأوروبيين في فضح ومكافحة التهديد الذي يشكله الإرهاب المدعوم من إيران حول العالم.

 

واختتم الوزير بومبيو في بيانه بالتأكيد بأن الولايات المتحدة الأمريكية ستواصل العمل مع شركائها وحلفائها حول العالم؛ لمواجهة التهديد الذي يشكله النظام الإيراني.

 

المزيد عن: نظام إيران امريكا اﻟﻌﺎﻟﻢ الخارجية الامريكية الارهاب
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