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عاجل.. إلغاء حفل تامر حسني في التجمع الخامس بعد نقله للمستشفى

الخميس 11/أكتوبر/2018 - 07:51 ص
عاجل.. إلغاء حفل تامر حسني في التجمع الخامس بعد نقله للمستشفى
تامر حسني
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الفجر الفني
 
أجرى المطرب تامر حسنى بروفات حفله الغنائى الجديد الذى يقام اليوم داخل إحدى الجامعات الخاصة بالتجمع الخامس، إلا أن الحفل تم إلغاؤه بعد نقل المطرب تامر حسنى، منذ قليل، إلى أحد المستشفيات بمدينة السادس من أكتوبر، فور إصابته بوعكة صحية بعد تصويره برنامج صاحبة السعادة.

وكتبت الصفحة الرسمية للفنان تامر حسنى على "فيس بوك"، إنه تم نقل الفنان تامر حسنى منذ قليل، إلى أحد مستشفيات 6 أكتوبر فور إصابته بوعكة صحية شديدة جداً، بعد انتهائه من تصوير برنامج صاحبة السعادة، واحتمالات إجراء عملية فى أحباله الصوتية" .

يذكر ان آخر أعمال تامر حسنى بخلاف ألبومه الاخير "عيش بشوقك" حيث شارك بفيلم البدلة فى الموسم الاخير والذى حصد فيها المركز الاول.
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