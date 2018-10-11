أردوغان: الاتفاق مع واشنطن حول منبج تأجل لكنه لم يمت

ذكر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن الاتفاق مع واشنطن حول منبج السورية قد تأجل، معتبرا أنه لم يمت بعد.

وقال أردوغان في حديث لصحيفة حرييت التركية عقب عودته من هنغاريا: "الاتفاق بين تركيا والولايات المتحدة حول بلدة منبج السورية قد تأخر تطبيقه، لكنه لم يمت بعد".

وأشار المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالين مؤخرا، إلى أن الولايات المتحدة تؤجل انسحاب وحدات حماية الشعب الكردي من بلدة منبج السورية شمال سوريا، ما يفشل تنفيذ خطة واشنطن المشتركة مع أنقرة حول منبج.

واتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الولايات المتحدة، بعدم الالتزام بالجدول الزمني المتفق عليه بين أنقرة وواشنطن لانسحاب "وحدات حماية الشعب" الكردية من مدينة منبج شمالي سوريا.

يذكر أن واشنطن وأنقرة توصلتا في يونيو الماضي، لـ"خارطة طريق" لمنبج تضمن خروج مسلحي "حزب العمال الكردستاني" المصنف في أنقرة منظمة إرهابية من المدينة.