تعرف على 5 أفلام جديدة بدور العرض هذا الأسبوع

تعرض دور السينما المصرية، مجموعة مميزة من الأفلام، خلال الأسبوع الجاري، وتقدم "الوطن" نبذة عن هذه الأعمال الجديدة، لتساعدك في اختيار فيلمك المفضل للمشاهدة:

1) "A Star Is Born"

تدور أحداث الفيلم، حول نجم موسيقي "جاكسون" ، يكتشف فتاة موهوبة، وعندما تشرع علاقة عاطفية بينهما، يدفعها هو نحو الشهرة والأضواء، ويعاني جاكسون من صعوبة الحفاظ على مجده.

أبطال الفيلم ليدي جاجا، برادلي كوبر، سام إليوت، مايكل هارني، جريج جرونبرج، بوني سومرفيل، ومخرج الفيلم برادلي كوبر.

2) In Darkness

3) Bad Times at the El Royale

4) The Princess and the Dragon

تدور أحداث الفيلم، حول الأميرة باربرا التي تكتشف كتابا سحريا، قام بنقلها لبلاد العجائب، لتجد تنانين ومخلوقات رائعة.





أبطال الفيلم آني لوراك، إيرينا كيريفا، ديوميد فينوجرادوف، قسطنطين كوزشيفنيكوف، ومخرج الفيلم مارينا نفيدوفا.