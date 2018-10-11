تعرف على 5 أفلام جديدة بدور العرض هذا الأسبوع

تعرض دور السينما المصرية، مجموعة مميزة من الأفلام، خلال الأسبوع الجاري، وتقدم "الوطن" نبذة عن هذه الأعمال الجديدة، لتساعدك في اختيار فيلمك المفضل للمشاهدة:





1) "A Star Is Born"

تدور أحداث الفيلم، حول نجم موسيقي "جاكسون" ، يكتشف فتاة موهوبة، وعندما تشرع علاقة عاطفية بينهما، يدفعها هو نحو الشهرة والأضواء، ويعاني جاكسون من صعوبة الحفاظ على مجده.





أبطال الفيلم ليدي جاجا، برادلي كوبر، سام إليوت، مايكل هارني، جريج جرونبرج، بوني سومرفيل، ومخرج الفيلم برادلي كوبر.





2) In Darkness تدور أحداث الفيلم، حول عازفة عمياء، تسمع جريمة قتل ترتكب في الشقة في الطابق العلوي لمنزلها، مما يرسلها لطريق مظلم في عالم الجريمة.

أبطال الفيلم ناتالي دورمر، إميلي راتاجكوسكي، إد سكرين، جويلي ريتشاردسون، جان بيجوفيت، بيرن كولاكو، ومخرج الفيلم أنتوني بيرن.







3) Bad Times at the El Royale تدور أحداث الفيلم، حول سبعة غرباء، يحمل كلا منهم سر، وفي ليلة مصيرية سيكون أمام كل شخص فرصة وحيدة للخلاص.

أبطال الفيلم كريس هيمسورث، داكوتا جونسون، جيف بريدجيز، جون هام، لويس بولمان، نيك أوفرمان، ومخرج الفيلم درو جودارد.









4) The Princess and the Dragon تدور أحداث الفيلم، حول الأميرة باربرا التي تكتشف كتابا سحريا، قام بنقلها لبلاد العجائب، لتجد تنانين ومخلوقات رائعة.

أبطال الفيلم آني لوراك، إيرينا كيريفا، ديوميد فينوجرادوف، قسطنطين كوزشيفنيكوف، ومخرج الفيلم مارينا نفيدوفا.







5) Venom تدور أحداث الفيلم، حول "فينوم" أكثر شخصيات مارفل غموضا، بعد تعرضه لاستحواذ كائن فضائي منحه قدرات خارقة، وتغير كل شئ.

أبطال الفيلم توم هاردي، ميشيل ويليامز، ريز أحمد، جيني سليت، ميشيل لى، ومخرج الفيلم روبن فلايشر.



