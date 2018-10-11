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"حظك اليوم برج الجوزاء الخميس 11 أكتوبرر 2018"

الخميس 11/أكتوبر/2018 - 06:00 ص
حظك اليوم برج الجوزاء الخميس 11 أكتوبرر 2018
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تقدم بوابة "الفجر" الإلكترونية، خدمة جديدة لقرائها أصحاب الاهتمام بمعرفة أخبار الأبراج وعلم الفلك وحظك اليوم لبرج (برج الجوزاء - من 21 مايو إلى 21 يونيو) ، ومعرفة برجك من تاريخ الميلاد، فضلًا عن توقعات علماء الفلك على جميع الأصعدة "العملي والعاطفي والصحي".
برج الجوزاء:
الأمور اليوم تقع في مكانها السليم، فمن حولك لا يستطيعون تجاهل حماسك وحيويتك. في العمل أنت تنجز كل ما تحتاج إليه، ويكون باستطاعتك تمرير الكثير من الأفكار الجديدة. حتى في حياتك الشخصية تستطيع الاستمتاع بأوقات سعيدة نتيجة للانطباع الجيد الذي تتركه على كل من تقابلهم. استمتع بهذه المرحلة من الإنجاز السهل والنجاح قبل أن تنتهي.
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