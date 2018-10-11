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عاجل.. بشرى سارة من "الداخلية" تسعد ملايين المواطنين

الخميس 11/أكتوبر/2018 - 04:12 ص
عاجل.. بشرى سارة من الداخلية تسعد ملايين المواطنين
وزارة الداخلية
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وفرت وزارة الداخلية، كميات من السلع الغذائية بأسعار مخفضة داخل منافذ أمان التابعة لها، كما حركت مجموعة من السيارات المتنقلة التى تحمل السلع الغذائية للمناطق النائية.

وأنشأت وزارة الداخلية، "منظومة أمان"، للمساهمة في تلبية احتياجات المواطنين من السلع الغذائية الأساسية بأسعار تنافسية، حيث تم افتتاح 924 منفذًا بكافة محافظات الجمهورية، خاصةً بالمناطق الشعبية والأكثر احتياجاً، منها 734 منفذًا ثابتًا ومحلاً تجاريًا، و190 منفذًا متحركًا، وجارى التوسع فى فروع تلك المنظومة تباعًا.

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