عاجل.. لحظة إطلاق النار على ملكة جمال العراق (فيديو)

كشفت الداخلية العراقية، عن تفاصيل جديدة في قضايا قتل نساء مشهورات خلال الأسابيع الأخيرة والتي ارتبطت إحداهن بمقتل الفنان كرار نوشي قبل أكثر من عام.





وبحسب موقع "روسيا اليوم"، قال وزير الداخلية العراقي قاسم الأعرجي، إنه تم تشكيل فريق متخصص للتحقيق بوفاة خبيرة التجميل الدكتورة رفيف الياسري، مبينا أن "تقرير وفاتها لم يصله حتى الآن.





وأضاف أن تقرير وفاة خبيرة التجميل رشا الحسن لم يصل أيضا"، مشيرا إلى أن "زوجها لم يقدم شكوى"، وفيما يتعلق بقضية تارة فارس قال الأعرجي إن "قتلتها هم ذاتهم من قتلوا الفنان كرار نوشي".



