نائب رئيس هيئة البترول الأسبق: جميع الدول الآن تسعى إلى مصر لتداول الطاقة والغاز

قال المهندس مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، إن مصر لديها إمكانيات مميزة لتوليد الكهرباء، وأصبح لديها طاقة فائضة من الكهرباء.



وأضاف "يوسف" خلال حواره مع برنامج "مصر النهارده"، المذاع على "القناة الأولى" مساء الأربعاء، أن مصر بصدد تنوع مصادر الطاقة اللازمة لتوليد الكهرباء.



وتابع: "في الفترة المقبلة سنشهد تطورًا في صناعة الطاقة الكهربائية"، لافتًا إلى أن جميع الدول الآن تسعى إلى مصر لتداول الطاقة والغاز.

