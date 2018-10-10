خاص.. حازم إمام يعوض غياب بهاء مجدي أمام منية سمنود وكماتشو يظهر في الجبهة اليمنى





يفكر السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في الدفع بحازم إمام في مركز الظهير الأيسر أمام مركز شباب منية سمنود في المباراة المقرر لها غدا الخميس ضمن مباريات دور ال٣٢ بكأس مصر.





ويفقد الزمالك جهود بهاء مجدي للإجهاد وأحمد أبو الفتوح لمشاركته مع المنتخب الأولمبي في وديتي الإمارات.





وكان جروس يفاضل بين حازم إمام ومحمد عبدالسلام قبل أن ترتفع أسهم الأول لتعويض غياب بهاء مجدي.





واستقر جروس على الدفع بالصاعد أحمد كماتشو في مركز الظهير الأيمن في ظل غياب النقاز لمشاركته مع منتخب تونس في مباراتي النيجر.