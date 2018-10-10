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الإعصار مايكل يضرب فلوريدا بقوة 155 ميل فى الساعة قبل أن تنخفض إلى الفئة الثالثة (فيديو)

الأربعاء 10/أكتوبر/2018 - 11:41 م
الإعصار مايكل يضرب فلوريدا بقوة 155 ميل فى الساعة قبل أن تنخفض إلى الفئة الثالثة (فيديو)
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خاطر عبادة
 

ضربت عين الإعصار القوى "مايكل" ولاية فلوريدا الأمريكية بقوة رياح 155 ميل فى الساعة فى شاطيء قرب خليج المكسيك، الساعة الـ2 مساء بالتوقيت المحلى كإعصار قوى من الدرجة الرابعة.


وانخفضت قوة الإعصار إلى الفئة الثالثة والخطيرة بسرعة رياح 130 ميل فى الساعة، مع استمرار تهديدات العواصف الشديدة والرياح الكارثية، مع انطلاقها  نحو ألاباما وجورجيا، وتوقعات بسقوط أمطار على ارتفاع قدم.


وتم تحذير أكثر من 375000 شخصا على ساحل الخليج لإخلاء المكان، وأدت طليعة الإعصار إلى دفع موجة من العواصف إلى الأحياء عند اقترابها، وفقاً لشبكة "فوكس نيوز".

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