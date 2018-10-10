وزيرة الثقافة توجه التحية لروح المايسترو ألدو مانياتو فى احتفالية الأوبرا

بدأت منذ قليل احتفالية دار الأوبرا المصرية بمناسبة مرور 30 عامًا على تأسيسها، بعنوان "ثلاثون عاما من الفن والإبداع"، المقامة بساحات الأوبرا الخارجية بحضور الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، والدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، ونخبة كبيرة من رموز الفن والموسيقى من مصر والعالم.





وقدمت الإعلامية جاسمين طه زكى، الاحتفالية ووجهت التحية إلى رؤساء دار الأوبرا السابقين.





وعرض، ضمن فعاليات احتفالية دار الأوبرا المصرية بمناسبة مرور 30 عامًا على تأسيسها، فيلمًا تسجيليًا، يستعرض أهم الأحداث والعروض والفرق الفنية المحلية والعالمية التى شاركت فى احتفالات الأوبرا على مدار 30 عامًا، مونتاج وإعداد سامر ماضى.





وجهت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزير الثقافة، والدكتور مجدى صابر، رئيس دار الأوبرا، التحية إلى روح المايسترو الراحل ألدو مانياتو إذ تهدى الاحتفالية إلى روح المايسترو الراحل ويعد الأب الروحى لفنانى الأوبرا، وتسلم جائزة تكريم مانياتو، مجدى بغدادى رئيس البيت بالأوبرا، وتم عرض مقطع فيديو عن أهم أعماله.





وشارك مركز تنمية المواهب، تحت إشراف عبد الوهاب السيد، فى احتفالية دار الأوبرا المصرية إذ قدم فصل الكلاكيت مجموعة متنوعة من الرقصات، بالإضافة إلى كورال الأطفال والشباب الذى قدم فقرة غنائية.





وشهد احتفال دار الأوبرا تكريم 5 شخصيات من المبدعيين ممن أثروا الحياة الفنية فى مصر ودار الأوبرا منذ افتتاحها وحتى الآن، وهم الفنان حسن كامى، المايسترو أحمد الصعيدى قائد أوركسترا القاهرة السيمفونى، والموسيقار يحيى خليل، والمايسترو صلاح غباشى، والمدير الفنى لفرقة بالية أوبرا القاهرة إرمينيا كامل.