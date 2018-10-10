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مقتل شخص وإصابة 7 آخرين بانفجارين وسط تكريت العراقية

الأربعاء 10/أكتوبر/2018 - 11:39 م
مقتل شخص وإصابة 7 آخرين بانفجارين وسط تكريت العراقية
انفجار - أرشيفية
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وكالات
 

 

أفاد مصدر أمني عراقي بمحافظة صلاح الدين، اليوم الأربعاء، بمقتل مدني وإصابة سبعة أشخاص آخرين في انفجارين متعاقبين وسط مدينة تكريت 170 كيلومترًا شمال بغداد.

 

وقال العقيد محمد خليل البازي من شرطة المحافظة، إن مدنيًّا واحدًا قتل وأصيب سبعة أشخاص آخرين، بينهم آمر آمرية أفواج شرطة طوارئ صلاح الدين العميد سعد السامرائي، إثر انفجارين متعاقبين، أحدهما بعبوة ناسفة والآخر بسيارة مفخخة في شارع الأطباء وسط مدينة تكريت.

 

وأضاف المصدر، أن أضرارًا لحقت بالمنازل المجاورة، والعديد من المحال التجارية والسيارات.

 

وتشهد مناطق عديدة من محافظة صلاح الدين بين الحين والآخر هجمات وتفجيرات وعمليات تنفذها خلايا تنظيم داعش المسيطرة على مناطق تقع بين محافظات صلاح الدين وديالى وكركوك ونينوى فيها، على الرغم من إعلان رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته حيدر العبادي العام الماضي القضاء على تنظيم داعش عسكريًّا في بلاده.

المزيد عن: داعش تكريت العراقية العراق الجيش العراقي
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