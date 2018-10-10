تواصل- السعودية| وزير العمل يناقش قرار خفض نسب التوطين ويوضح أسبابه

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ناقش وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور أحمد سليمان الراجحي، قرار خفض توطين العمل بمنافذ البيع في 12 نشاطاً الذي دخل حيز التطبيق الشهر الماضي من 100% إلى 70%، موضحا أسباب اتخاذ الوزارة هذا القرار.

وقال الراجحي، خلال استضافته بقناة "روتانا خليجية"، إن سبب تراجع الوزارة عن نسبة التوطين في قطاعات منافذ البيع التي كانت مقررة في السابق بـ100%، إلى 70 % هو أن الوزارة نظرت للموضوع بعقلانية، نظراً للخبرات الموجودة في هذه القطاعات والتي تريد الوزارة أن تنقلها إلى المواطنين.

وأضاف أن القطاعات المستهدفة بها خبرات أكثر من 20 سنة، وليس من الصحيح أن نغيرها بشخطة قلم، فعملنا على نقل الخبرات بالتدريج بمنحهم مهلة سنتين، على أن يتم التوطين في نهاية المطاف بنسبة 100%.

وحول قيام بعض الشركات بفصل المواطنين واستبدال مواطنات بهم ظناً أنه يتم احتسابهن باثنين في التوطين، أكد أنها لا تمثل ظاهرة وهي حالات فردية ولن تسمح بها الوزارة.

أما بخصوص البند 77، فقد أشار الراجحي إلى أن الوزارة تدرس تعديل البند، مؤكداً أن نسبة من فُصلوا من السعوديين بسببه لا تبلغ 1.5% في آخر إحصائية الأسبوع الماضي‎.

وخلال استضافته على الهواء، استمع الوزير إلى مداخلة من الكاتب خالد السليمان التي أبدى فيها اعتراضه على الطريقة التي يسوق بها القرار، مطالباً بوضع حلول جادة وواقعية لمسألة التوطين وتوفير فرص العمل للسعوديين.

وقال السليمان في مداخلته: "طبعاً أنا أتفهم صدور هذا القرار إذا كان الهدف هو تمكين هذه الأعمال من مقاومة الضغوط الاقتصادية وخفض التكاليف التشغيلية، لكن أن يتم تسويق القرار على أنه سيسهم في جذب مزيد من الاستثمارات، أعتقد أن هذا استغفال للعقول في الحقيقة، حيث إنني أرى أن جذب الاستثمارات أكبر من تلك الرقعة الصغيرة".

المصدر:- صحيفة تواصل