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موعد مشاهدة مباراة العراق والأرجنتين والقنوات الناقلة

الأربعاء 10/أكتوبر/2018 - 11:28 م
موعد مشاهدة مباراة العراق والأرجنتين والقنوات الناقلة
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منى العوضي
 

يدخل منتخب العراق مباراة من العيار الثقيل ضد الأرجنتين، يوم الخميس المقبل والموافق 11 أكتوبر، وذلك في إطار البطولة الدولية الرباعية المقامة بالسعودية، استعدادًا للمباريات الرسمية المقبلة.

ويحاول منتخب العراق الاستفادة من تلك المباراة واختبار قوة اللاعبين أمام منتخب كبير مثل الأرجنتين وليكون خير استعداد لخوض بطولة كأس أمم أسيا 2019.

وتنطلق مباراة العراق مع الأرجنتين على ملعب جامعة الملك سعود، مساء يوم الخميس في تمام الساعة الثامنة بتوقيت مدينة القاهرة والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة والعراق.

ويشارك في الدورة الرباعية الودية منتخبات؛ العراق والأرجنتين والسعودية في إطار استعداداتهم للبطولات الدولية الرسمية المقبلة مثل كأس الأمم الأسيوية المقامة في الإمارات خلال يناير المقبل.

ويغيب ليونيل ميسي، نجم برشلونة، عن مباراة منتخب الأرجنتين مع العراق وذلك في ظل اتفاقه مع مدربه على الغياب عن مواجهات التانجو خلال شهري سبتمبر وأكتوبر.

وسيلتقي منتخب العراق مع السعودية وديًا يوم الإثنين والموافق 15 أكتوبر، ويقع أسود الرافدين في المجموعة الرابعة بكأس أسيا مع منتخبات؛ فيتنام واليمن وإيران.

ومن المنتظر أن يتم نقل مباراة العراق ضد الأرجنتين مباشرةً وحصريًا عبر فضائية "KSA SPORT1 HD" الرياضية السعودية ولم يتم الكشف عن معلق المباراة حتى الآن.

ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث المباشر لمباراة الأرجنتين مع العراق الودية عبر موقع الفجر الرياضي.
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