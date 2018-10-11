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باحث في أمن المعلومات يكشف السبب وراء قطع الإنترنت عن العالم اليوم

الخميس 11/أكتوبر/2018 - 01:48 ص
باحث في أمن المعلومات يكشف السبب وراء قطع الإنترنت عن العالم اليوم
خدمة الإنترنت
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رقية جمال
 
قال المهندس أحمد الفولي، باحث في أمن المعلومات، إن المنظمة العالمية المختصة بتوزيع وإدارة عناوين الـ IP وأسماء المواقع العليا في جميع أنحاء العالم، حذرت من انقطاع الإنترنت على مستوى العالم في أغسطس الماضي بأنها يوم الخميس 11 أكتوبر الجاري ستقوم بتغيير مفاتيح تشفير الإنترنت للمرة الأولى في العالم؛ لحماية أنظمة النطاقات على الإنترنت من الاختراقات.

وأضاف "الفولي"، خلال تصريحات تليفزيونية، الأربعاء، أن الغالبية لن تتأثر بهذه المشكلة و1% فقط من المستخدمين للإنترنت في العالم سوف يتأثر ولن يستطيع الدخول على الإنترنت لمدة 48 ساعة.

وتابع أنه ليس شرط أن تكون الدول العربية الأكثر تأثرًا بذلك؛ نظرًا لكون الكابلات الخاصة به أسفل البحر.
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