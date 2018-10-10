ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

أخيرا.. "نتفليكس" تستحوذ على استوديوهات إنتاج خاصة بها

الأربعاء 10/أكتوبر/2018 - 10:01 م
أخيرا.. نتفليكس تستحوذ على استوديوهات إنتاج خاصة بها
نتفليكس - أرشيفية
طباعة
 
أعلنت شركة نتفليكس "Netflix" عن إتمام صفقة للإستحواذ على شركة استوديوهات إنتاج سينمائي أمريكية تحمل اسم ABQ Studios، وذلك في إطار سعيها بخطى ثابتة مستمرة نحو التحول إلى إنتاج محتواها الحصري الخاص.

تكمن أهمية تلك الخطوة في كونها محطة محورية ليس فقط في تاريخ “نتفليكس”، التي تُصبح بذلك أول مُزود محتوى إلكتروني يمتلك ستوديوهات إنتاج خاصة به حصريا، ولكن كذلك في تاريخ صناعة المُحتوى الخاص بالإنترنت كاملة.

ولا يُمكن لأي من متابعي صناعة بث المحتوى الرقمي عبر الإنترنت سوى أن يُبدي إعجابه بخطوات “نتفليكس” المُمنهجة نحو التوسع بصناعة المُحتوى الرقمي. فالشركة التي بدأت كناقل فقط للمحتوى عبر الإنترنت نجحت على مدار السنوات الماضية في أن تُصبح مُنتِج للمُحتوى الحصري الخاص بها والذي وصل إلى 700 عمل فني مُختلف اليوم.

تستثمر الشركة للعام الحالي فقط 8 مليارات دولار أمريكي مُخصصة لإنتاج أعمالها الحصرية، وتتطلع من خلال تلك الصفقة الأخيرة إلى زيادة تلك الإستثمارات والتي ستجلب وفقا للشركة أكثر من ألف وظيفة جديدة في قطاع الإنتاج السينمائي إلى ولاية نيو ميكسيكو. جدير بالذكر أن عدد مُستخدمي “نتفليكس” قد بلغ اليوم 130 مليون مُستخدم حول العالم.

كانت ستوديوهات الإنتاج السينمائي ABQ قد تأسست عام 2006 في ولاية نيو ميكسيكو الأمريكية، وتمتلك الشركة بنية مُتكاملة للإنتاج السينمائي والتليفزيوني في الولاية. ولم يتم الإعلان عن تفاصيل الصفقة المادية.
المزيد عن: نتفليكس تكنولوجيا التكنولوجيا التقنية استوديوهات استوديو انتاج اخبار التكنولوجيا اخبار التقنية Netflix ABQ Studios
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس مصر
وادي دجلة
4
x
17:00
1
الجونة
الأهلي
3
x
17:00
2
الترسانة
مصر المقاصة
2
x
20:00
0
أبو قير للأسمدة
مباريات دولية ودية - منتخبات
إيطاليا - أساسي
0
x
20:45
0
أوكرانيا - أساسي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/10/2018 10:20:01 PM