"نصر- 14".. مناورة تكتيكية بالذخيرة الحية في حضور وزير الدفاع (فيديو)

شهد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي المرحلة الرئيسية للمناورة التكتيكية بالذخيرة الحية ( نصر- 14) التي نفذتها إحدى تشكيلات الجيش الثاني الميداني والتي تأتي في إطار خطة التدريب السنوية لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة وبمناسبة الذكرى الخامسة والأربعين لنصر اكتوبر المجيد واليوبيل الذهبى لسلاح المدفعية.





وألقى قائد الجيش الثاني الميداني كلمة أشاد فيها بالجهد الذي يبذله رجال الجيش الثانى الميداني، وما يقدموه من بطولات وتضحيات للقضاء على الإرهاب بشمال سيناء بالتزامن مع تنفيذ كافة المهام والانشطة التدريبية المكلفين بها وصولا لأعلى معدلات الكفاءة والاستعداد القتالى للزود عن تراب الوطن وسلامة شعبه العظيم.





شارك فى تنفيذ المرحلة وحدات فرعية من المدرعات والمشاة الميكانيكى والمدفعية والمقذوفات الموجهة المضادة للدبابات وعناصر من الأسلحة المعاونه والإدارية فضلاً عن القوات الجوية ووسائل الدفاع الجوي.





بدأت المرحلة بقيام المقاتلات والطائرات متعددة المهام بتنفيذ طلعات إستطلاع ومعاونة لدعم أعمال قتال القوات وتدمير الإحتياطات المعادية بمساندة المدفعية، وبإستغلال التمهيد النيرانى ونيران القوات على الإتصال قامت القوات المهاجمة بإقتحام الحد الأمامى لدفاعات العدو وتدمير الأهداف المعادية بدقة عالية وتحقيق المهام المخططة فى التوقيتات المحددة وذلك بمعاونة الطائرات الهليكوبتر المسلح وعناصر المقذوفات الموجهة المضادة للدبابات.





كما قامت الوحدات الفنية والإدارية بالفتح لإستعادة الكفاءة القتالية للقوات بعد تحقيق المهام ، وفتح خطوط الإمداد بالوقود والتعيينات وورش الإصلاح للأسلحة والمعدات، وفتح مستشفى ميدانى لتنفيذ أعمال الإخلاء الطبي وتقديم العلاج للمصابين .





ظهر خلال المرحلة تحقيق مبادئ معركة الأسلحة المشتركة الحديثة فى تعاون كامل بين كافة التخصصات كذلك الدقة في التعامل مع الأهداف وإصابتها من الثبات والحركة مما أظهر ما وصلت إليه العناصر المشاركة من مهارات قتالية عالية وقدرة علي استخدام الأسلحة والمعدات وتنفيذ أعمال التجهيز الهندسي بما يلائم طبيعة الأرض.





وفى نهاية المرحلة أشاد الفريق أول محمد زكى بالأداء المتميز الذي وصلت إليه القوات المنفذة للتدريب وأداء المهام القتالية والنيرانية ، مؤكداً على حرص القوات المسلحة بالإهتمام بجميع عناصر الكفاءة القتالية والاستعداد القتالي للوحدات والتشكيلات والارتقاء بإمكاناتها وقدراتها في كافة المجالات.





ونقل القائد العام تحية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لرجال الجيش الثانى الميدانى، كما أثنى على جهود القوات المسلحة فى حماية حدود مصر على كافة الاتجاهات الاستراتيجية، مشيرا إلى نجاح القوات المسلحة والشرطة في مكافحة الارهاب البغيض خلال مراحل العملية الشاملة "سيناء 2018" معرباً عن إعتزازه بالمواقف البطولية والوطنية لأهالي سيناء الشرفاء الذين أبدوا تعاونا كبيراً في القضاء علي تلك البؤر الإرهابية وتفهمهم الكامل لما تقتضية المصلحة الوطنية ومتطلبات الأمن القومى المصرى.





وطالب القائد العام رجال القوات المسلحة بأن يكونوا قدوة في الانضباط والتفاني في أداء مهامهم وما يتطلبه ذلك من يقظة كاملة للمحافظة علي أمن الوطن وإستقراره وسلامة أراضيه ، مشيراً إلي أهمية تطوير برامج وأساليب التدريب القتالي للأفراد والوحدات ، والحفاظ على الحالة الفنية للأسلحة والمعدات وصيانتها بشكل دوري والأخذ بأسباب العلم والمعرفة لمواكبة أحدث نظم التسليح عالمياً .





كما ناقش الفريق أول محمد زكى عدداً من القادة والضباط المشاركين فى المشروع ، وإستمع لأسئلة وإستفسارت دارسى الكليات والمعاهد العسكرية والإجابة عليها من مخططى ومنفذى المناورة لصقل مهارة الدارسين ونقل خبرات التدريب وتعميق الدروس المستفادة منه .





وكان الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة قد شهد احدى مراحل المناورة " نصر- 14 " والتى تضمنت رفع درجات الاستعداد القتالى وإجراءات التحضير والتنظيم للمعركة ودفع القوة الرئيسية ، أستخدم خلالها أحدث نظم ومقلدات الرماية " المايلز " .





حضر المرحلة الرئيسية للمناورة الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة ووفد من دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين الشقيقتين وعدد من دارسى الكليات والمعاهد العسكرية.



