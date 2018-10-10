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أزمة في الجبهة اليسرى للزمالك قبل مواجهة منية سمنود

الأربعاء 10/أكتوبر/2018 - 09:50 م
أزمة في الجبهة اليسرى للزمالك قبل مواجهة منية سمنود
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رامي بشاي
 

يدرس السويسري كريستيان جروس المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك الدفع بحازم إمام أو محمد عبد السلام لقيادة الجبهة اليسرى، حيث يواجه الجهاز الفني للأبيض أزمة كبيرة بسبب هذا المركز.


ويغيب الثنائي بهاء مجدي وأحمد أبو الفتوح عن مباراة الغد بسبب إصابة الأول وانضمام الثاني لمعسكر المنتخب الأولمبي، لخوض مبارتين وديتين أمام الإمارات.


ويواجه فريق الزمالك نظيره مركز شباب منية سمنود غداً الخميس، في تمام الساعة التاسعة مساء على ملعب ستاد بترو سبورت بالتجمع الخامس، وذلك ضمن مباريات دور الـ 32 من بطولة كأس مصر.

المزيد عن: منية مصر مركز شباب منية سمنود كورة رياضة الزمالك
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