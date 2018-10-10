المنتخب السعودي يواصل تدريباته استعدادًا لمواجهة البرازيل

واصل المنتخب السعودي، اليوم الأربعاء، تحضيراته لمواجهة منتخب البرازيل، يوم الجمعة، في افتتاح لقاءاتهما ببطولة "سوبر كلاسيكو"، وذلك في معسكر المنتخب الوطني بالرياض، المقام في إطار المرحلة الثانية من برنامج المنتخب الإعدادي للمشاركة في كأس أمم آسيا 2019.





أجرى لاعبي المنتخب السعودي مساء اليوم حصته التدريبية على ملعب جامعة الملك سعود، تحت إشراف المدير الفني خوان أنطونيو بيتزي، الذي ركز في بداية الحصة على تطبيق مران تكتيكي، أعقبه تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين للقيام بمناورة على كامل مساحة الملعب، لتختتم الحصة التدريبية بمران على الكرات العرضية هجوميًا ودفاعيًا.





وشهد المران مواصلة لاعب خط الوسط عبدالعزيز الجبرين تمارينه الخاصة برفقة الجهاز الطبي.



