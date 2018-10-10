عروض البالية ورقة الموسيقى تتألق في عيد ميلاد الأوبرا الـ30 (صور)

قدمت فرقة "بالية أوبرا القاهرة"، تحت إشراف وتدريب فراشة البالية أرمنيا كامل، مجموعة من باليهات "كارمن، وتانجو، وساعات الرقص"، وذلك ضمن فعليات احتفالية عيد ميلاد الأوبر الـ30، والذي تحمل عنوان "30 عاما من الفن والإبداع" مهداة إلى روح المايسترو الراحل الدو مانياتو الذي يعد الأب الروحي لفناني الأوبرا، بحضور الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، والدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا.

عقبها قدمت فرقة "الموسيقى العربية"، بقيادة المايسترو مصطفى حلمي منها موسيقى "الزيني بركات" لعمار الشريعي، وأوبريت "الأرض الطيبة"، من كلمات حسين السيد، وألحان محمد عبد الوهاب، أداء نجوم الغناء بفرق الموسيقى العربية "رحاب مطاوع، محمد حسن، وصابرين النجيلي، ومصطفى النجدي، حنان عصام، وليد حيدر".