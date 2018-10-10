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بافور يواصل التدريبات التأهيلية بمران الإسماعيلي

الأربعاء 10/أكتوبر/2018 - 09:39 م
بافور يواصل التدريبات التأهيلية بمران الإسماعيلي
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الفجر الرياضي
 
واصل الغانى ريتشارد بافور قلب دفاع الإسماعيلى تدريباته التأهيلية ، فى ظل معاناته من كدمة بالركبة تعرض لها مؤخرا.

وغاب المحترف الغانى بصفوف الدراويش عن مواجهة ناصر الفكرية أمس الأول، والتى شهدت تأهل الفريق لدور الــ16 بكأس مصر ،وذلك بعد إقصاء نادى ناصر الفكرية اثر الانتصار عليه برباعية نظيفة.

وأكد الدكتور صالح الشامى رئيس الجهاز الطبى للإسماعيلى أن المدافع الغانى سيخضع لاختبار طبى خلال الفترة المقبلة ، للوقوف على امكانية لحاقه بمواجهة بيراميدز المقرر لها 19 أكتوبر الجارى بالأسبوع الــ11 من الدورى الممتاز.

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