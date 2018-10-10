وطدتها 6 قمم ثلاثية.. العلاقات بين مصر وقبرص واليونان في عهد السيسي

وصل مطار القاهرة الدولى، مساء اليوم، الرئيس عبد الفتاح السيسى، قادما من اليونان، بعد زيارة استغرقت عدة ساعات.





وجاءت زيارة الرئيس إلى جزيرة كريت فى اليونان، للمشاركة فى فعاليات القمة الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان فى جولتها السادسة، وذلك فى إطار آلية التعاون الثلاثى التى انطلقت بالقاهرة فى نوفمبر 2014.





وتتمتع العلاقات المصرية القبرصية اليونانية بروابط وثيقة، منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم.





القمة الأولى.. وعهد جديد من المشاركة الثلاثية

ففي القمة الأولى التي استضافتها القاهرة في نوفمبر 2014 تم اطلاق تلك الآلية في اعقاب تولي الرئيس عبد الفتاح السيسى الرئاسة فى مصر، لتدشين عهد جديد من المشاركة الثلاثية التي تعزز السلام والاستقرار والأمن والازدهار في شرق المتوسط في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية والسياحية.





القمة الثانية... وترسيم الحدود البحرية

أما القمة الثانية والتي عقدت في قبرص في ابريل 2015 فقد ناقشت عدة محاور من اهمها عملية ترسيم الحدود البحرية في المياه الإقليمية بالبحر المتوسط ، وتنشيط القطاع السياحي بين الدول الثلاث، وعمليات الهجرة غير الشرعية، التي يعانى منها المجتمع الأوروبي ، وكذلك تنشيط المجال الاقتصادي، وتفعيل عدد من الاتفاقيات الخاصة بمجال الطاقة ، فضلا عن مناقشة الأوضاع الخاصة بملف الإرهاب واستقرار الدول في منطقة الشرق الأوسط، خاصة قضيتي ليبيا وسوريا.





القمة الثالثة وتكثيف التعاون

وفي القمة الثالثة التي استضافتها العاصمة اليونانية اثينا تم مناقشة عدد من القضايا الهامة منها مبادرة التعاون وترسيم الحدود الدولية علي أساس القانون الدولي لاستغلال إمكانات هذا الموقع المحوري في مجالات الطاقة والتجارة والنقل بين أوروبا وآسيا وإفريقيا ، وتكثيف التعاون علي المستوي الدبلوماسي والفني والمحافل الدولية من أجل زيادة قدرة علي نقل وجهات النظر المشتركة إلي المجتمع الدولي خاصة فيما يخص مواجهة الأفكار الهدامة والدفاع عن المجتمعات المضطهدة وإدارة التحديات الدولية مثل مشكلة اللاجئين.





القمة الرابعة.. وتعاون أوثق

بينما شهدت القاهرة القمة الرابعة، في 11 أكتوبر 2016، التي حددت آلية تعزيز التعاون الاقتصادى والاستقرار والسلام بالمنطقة، والمجالات ذات الاهتمام المشترك والعمل معا نحو ترسيخ السلام والاستقرار والأمن والرخاء في منطقة البحر المتوسط، في ضوء الوضع غير المستقر في المنطقة، واتفقت الدول الثلاث على أهمية إقامة تعاون أوثق ومجموعة من السياسات على درجة عالية من التنسيق.





القمة الخامسة.. وتعزيز أطر التعاون

وفي نوفمبر 2017 عقدت القمة الثلاثية الخامسة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، والرئيس القبرصي نيكوس أنستسيادس ورئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس.





وتم خلال القمة تأكيد أهمية التعاون الثلاثي والإشادة بما تعكسه دورية اجتماعات القمة الثلاثية من قوة العلاقات بين الدول الثلاث وحرصها على مواصلة تعزيز أطر التعاون القائمة وتوسيعها لتشمل مجالات جديدة.



