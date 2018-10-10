ألبيول يقارن بين مارادونا ورونالدو

رفض راؤول ألبيول نجم نابولي مقارنة البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس بأسطورة الأرجنتين دييجو أرماندو مارادونا ونجم نابولي السابق.





وقال ألبيول في تصريحات صحفية نقلها موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي : "الدوري الإيطالي الآن أكثر أهمية بفضل رونالدو.





من الرائع أن تلعب في نفس الدوري الذي يلعب به واحد من أفضل اللاعبين على مر العصور حتى لو كان خصمًا لك".





وأضاف : "هذه النوعية من اللاعبين تساعد على الحفاظ على دوافعك. إذا كنت تريد التحسن عليك مواجهة الأفضل".





وتابع : "لم أكن أعيش في سنوات مارادونا في نابولي إلا أنه يعد رمزًا للنادي".





وأردف قائلا : "لا أعرف ما إذا كان سيحدث الأمر نفسه مع رونالدو في يوفنتوس الذي فاز بالعديد من الألقاب في إيطاليا وأوروبا".





واستطرد قائلا : "مارادونا ونابولي أمر مختلف. لقد فاز بلقب الدوري مرتين وكأس الاتحاد الأوروبي وهي بطولات لم يفز النادي بها من قبل".

واختتم ألبيول تصريحاته قائلاً : "نابولي هو فريق عادي لكن مع مارادونا أصبح عظيمًا. كريستيانو سيعتبر دائمًا واحد من أفضل اللاعبين في تاريخ كرة القدم لكن مارادونا هو مارادونا".



