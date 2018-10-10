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أسطورة ليفربول: لست واثقا من تكرار صلاح لما فعله الموسم الماضي

الأربعاء 10/أكتوبر/2018 - 08:23 م
أسطورة ليفربول: لست واثقا من تكرار صلاح لما فعله الموسم الماضي
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منى العوضي
 

يدعم روبي فاولر، أسطورة نادي ليفربول، محمد صلاح للعودة مجددًا لتسجيل الأهداف والتألق مثلما كان الموسم الماضي، مؤكدًا إن حالة الفرعون المصري لن تستمر طويلًا وسيعود.


وقال فاولر، في تصريحاته لشبكة سكاي سبورتس: "أعتقد أنه سيظل يسجل أهدافًا، وأعتقد أنه سيحقق الكثير من الأهداف".


وتابع حديثه: "ما يعجبني في مو أن أخلاقيات عمله رائعة، ولا يخجل من أي شيء، ما سأكون أكثر قلقًا بشأنه هو أنه لم يحصل على فرص للتسجيل".


وأضاف: "إنه سيحقق أهدافه، لستُ واثقًا من أنه سيصل إلى المستويات التي حققها العام الماضي لكنه لا يزال لاعبًا رائعًا، وسيظل يشكل خطرًا في الدوري الممتاز هذا الموسم".


وأكمل حديثه: "لا أقول أنه سيواجه عامًا سيئًا، أنه لا يزال لاعبًا جيدًا ولا يزال لاعبًا ممتازًا لكن تكرار ما فعله العام الماضي سيكون أمرًا لا يمكن تصديقه".


وسجل محمد صلاح 3 أهداف هذا الموسم مع ليفربول وانقطع عن تسجيل الأهداف في آخر 4 مباريات لفريقه ولا يزال هناك علامة استفهام على مستواه من قبل جماهير الريدز التي طالبت ببيعه في يناير.

المزيد عن: مصر محمد صلاح ليفربول لدوري كورة رياضة
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