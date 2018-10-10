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عاجل- السعودية| البنك الدولي يزور المناطق التراثية في "شقراء"

الأربعاء 10/أكتوبر/2018 - 08:18 م
عاجل- السعودية| البنك الدولي يزور المناطق التراثية في شقراء
ارشيفية
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زار وفد من البنك الدولي، عدة أماكن تراثية في محافظة شقراء بالتنظيم مع مركز التراثي العمراني، بهدف إعداد خطة تشغيل المواقع التراثية العمرانية في المملكة.

 

تأتي هذه الزيارة بتوجيه من مدير عام مركز التراث العمراني الوطني بالهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، المهندس بدر بن ناصر الحمدان .

 

وأوضح مدير مكتب السياحة والآثار بشقراء ثاقب الثاقب، أن الوفد الرسمي للبنك الدولي، قام بزيارة كل من القرية التراثية باشيقر ووسط شقراء التاريخي وقصر السبيعي وسوق حليوة التجاري .

 

رافق الوفد مستشار تشغيل مواقع التراث العمراني الوطني المهندس إبراهيم بن علي الكريدا وفريق عمل المركز.

المصدر:- صحيفة عاجل

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