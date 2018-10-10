المنتخب السعودي يسعى لتحقيق اللقب الآسيوي الخامس له

كشفت تقارير صحفية سعودية عديدة، أن المنتخب السعودي الأول، بقيادة مدربه الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي يدركون أهمية بطولة كأس أمم آسيا 2019 والتي تنطلق بدولة الإمارات العربية المتحدة.





ويهدف الأخضر السعودي للفوز بالبطولة الرابعة له في تاريخ مشاركاته في بطولة كأس أمم آسيا، حيث سبق له التتويج باللقب ثلاث مرات أعوام 1984 في سنغافورة وفي عام 1988 بقطر وفي عام 1996 بدولة الإمارات العربية المتحدة.





ومن المقرر أن يخوض المنتخب السعودي أول مباراة له في بطولة كأس أمم آسيا أمام منتخب كوريا الشمالية في يوم 8 من يناير المقبل.





ولم ينجح الأخضر منذ عام 2007، (أي منذ وصوله للمباراة النهائية بالبطولة الآسيوية) في الوصول إلى نهائي البطولة الآسيوية عام 2011، ولا سيما نهائي البطولة في عام 2015 والتي أقيمت في أستراليا.





ويريد المنتخب السعودي مصالحة جماهيره بعد الأداء المخيب للآمال، في كأس العالم 2018 بروسيا، حيث خسر الأخضر مباراتين أمام المنتخب الروسي بخماسية دون رد والمنتخب الأوروجواياني بهدف دون رد، بينما نجح في الفوز فقط على حساب منتخب مصر.



