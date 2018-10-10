ميلان يتعاقد مع "باكيتا" من فلامنجو

أكدت تقارير صحفية إيطالية برازيلية خضوع لوكاس باكيتا للفحص الطبي بالفعل في ميلان اليوم بعد إتمام إجراءات ضمه مقابل 35 مليون يورو من فلامنجو.





ويبدو أن الصفقة تم التوصل إليها بين عشية وضحاها، حيث نقل موقع فوتبول إيطاليا عن صحيفة جلوبو إيسبورتي البرازيلية بأن اللاعب البالغ من العمر 21 عاما خضع للفحص الطبي اليوم.





وذكر موقع فوتبول إيطاليا بأن الفحوصات أجريت في عيادة Barra de Tijuca مع وجود طاقمين طبيين من ميلان.





وأشار الموقع الإيطالي أنه من بين الرسوم البالغة 35 مليون يورو فإن 70 في المائة سيذهب إلى فلامنجو مع تقسيم 30 في المائة الأخرى بين المهاجم ووكيله البرازيل لكرة القدم.





وسيوقع باكيتا عقدًا مدته خمس سنوات حتى يونيو 2023.





ومن المقرر أن يصل باكيتا إلى إيطاليا في يناير المقبل بعد صراع من ليفربول وباريس سان جيرمان.





وقاد ليوناردو مدير ميلان المفاوضات بشكل شخصي، حيث تم جلبه بشكل خاص لعلاقاته القوية مع كرة القدم في أمريكا الجنوبية.





يذكر أن هذه الرسوم الإضافية البالغة 35 مليون يورو تجعل باكيتا أغلى لاعب يغادر البرازيل إلى الدوري الإيطالي أكثر من لاعبين آخرين مثل جابيجول وألكسندر باتو وكاكا.



