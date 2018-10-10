بومبيو غير راض عن الاتفاق العسكري الأخير بين الكوريتين

أعلن وزيرة الخارجية الكورية الجنوبية، كانج كيونجوا، إن نظيرها الأمريكي، مايك بومبيو، أبدى عدم رضاه عن اتفاق عسكري توصلت إليه سيئول مؤخرا مع بيونج يانج بخصوص الحدود بين البلدين وتجنب التوترات في تلك المنطقة.

ونقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية، "يونهاب"، اليوم الأربعاء، عن الوزيرة إجابتها بـ "نعم" ردا على سؤال أحد البرلمانيين المعارضين في البلاد، خلال الإفادة السنوية للوزارة أمام البرلمان، حول ما إذا كان بومبيو قد "أبدى عدم رضاه خلال محادثة هاتفية الشهر الماضي مع كانج بخصوص الاتفاق العسكري الأخير".

يذكر أن الكوريتين توصلتا الشهر الماضي لاتفاق في بيونج يانج يشمل وقف التدريبات العسكرية قرب خط الترسيم الحدودي، وسحب بعض نقاط الحراسة الحدودية كسبيل لخفض التوترات العسكرية، وتجنب الصدام، وبناء الثقة.

ونقلت الوكالة عن الوزيرة قولها إن "كوريا الشمالية والولايات المتحدة أجريتا مشاورات وثيقة حول السماح لخبراء جنوبيين بالانضمام للفريق الذي سيتولى تفتيش المواقع النووية التي قامت بيونج يانج بهدمها".

وكان بومبيو قد أعلن، أمس الثلاثاء، أنه خلال محادثاته مع الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونج أون، أحرز تقدماً في مجال نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية.