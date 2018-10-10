الخبراني: سعيد بالعودة للمنتخب.. ويجب الإستفادة من الدورة الرباعية

أكد محمد خبراني مدافع فريق القادسية والمنتخب السعودي الأول لكرة القدم، أنه سعيد بالعودة للمشاركة مع الأخضر مرة أخرى، واصفًا ذلك بالشر ف الكبير، وأن هذا سيجعله يقدم أفضل ما لديه خلال الفترة المقبلة.





وقال الخبراني في تصريحات صحفية اليوم: "المشاركة في الدورة الرباعية شيء جميل وهي فرصة مميزة لنا يجب أن نستفيد منها، و أسامة هوساوي وتيسير الجاسم قدما الكثير للأخضر وأتمنى أن أكون عند حسن ظنهما والقادم سيكون أفضل للمنتخب السعودي".





ويستعد المنتخب السعودي لمواجهة المنتخب البرازيلي بعد غدًا الجمعة في تمام الساعة التاسعة مساء على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض.



