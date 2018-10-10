إمام بالأوقاف يوضح حكم تعدد الزوجات
الأربعاء 10/أكتوبر/2018 - 06:42 مرقية جمال
قال الشيخ محمد عبد البديع، إمام بوزارة الأوقاف، إن تعدد الزوجات هو شرعي وديني، لكن ليس هناك علاقة بين تعدد الزوجات والطلاق.
وأضاف "عبد البديع"، خلال تصريحات تليفزيونية، اليوم الأربعاء، أن تعدد الزوجات بهدف تهديد الزوجة أو لكونه يواجه مشكلة، فهذا فشل في الزواج وليس حل للمشكلة.
وتابع، أن الشرع أحل التعدد وأباحه دون شروط أو قيود، مشددًا على ضرورة أن يكون هناك وازع ديني لدى الزوجين حتى يساعدهم ذلك على حل مشاكلهم دون اللجوء للطلاق.
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