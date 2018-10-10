انتحار عامل بطلق خرطوش بالرأس في كرداسة

أنهي عامل حياته بطلق خرطوش بالرأس، داخل منزله بمركز كرداسة، وذلك لمروره بأزمة نفسية، وأخطر اللواء دكتور مصطفي شحاتة مدير أمن الجيزة بالواقعة.





كان ورد إخطارا للواء رضا العمدة مدير مباحث الجيزة، من المقدم إسلام سمير رئيس مباحث مركز كرداسة، بتلقيه بلاغا بالعثور على جثة عامل داخل منزله، مصابا بطلق خرطوش.





وانتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ برئاسة المقدم إسلام سمير، وعثر على جثة عامل 28 سنة، مصاب بطلق خرطوش بالرأس، وبجواره السلاح المستخدم في الواقعة.





وكشفت تحريات المقدم محمد أبو زيد وكيل فرقة شمال أكتوبر، أن المتوفي متزوج ولديه أطفال، وكان يمر بأزمة نفسية خلال الفترة الأخيرة، وبسؤال زوجته لم تتهم أحدا في وفاة زوجها، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، وحرر المحضر اللازم بإخطار اللواء دكتور مصطفي شحاتة مدير أمن الجيزة.







