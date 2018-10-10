محافظ الإسماعيلية يؤكد على تكثيف الرقابة بالأسواق لضبط الأسعار

أكد اللواء حمدي عثمان محافظ الإسماعيلية، على المضى قدما فى تكثيف أعمال الحملات الرقابية على جميع المخابز والأسواق والمحلات ومنافذ بيع السلع الأساسية من أجل إحكام الرقابة والسيطرة على الأسواق وضبط الأسعار ومحاربة الغلاء علاوة على التأكد من سلامة كافة المعروضات من السلع ومطابقتها للمواصفات والتصدى بكل حسم لأى شكل من أشكال الاستغلال للمواطنين خلال تلك الفترة ومنع اية تجاوزات من أجل تخفيف ورفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين بالإضافة الى تكثيف الرقابة على توزيع أسطوانات البوتاجاز المنزلية خلال الفترة المقبلة نظرا لارتفاع نسبة الاستهلاك خلال فصل الشتاء.



ومن جهته أشار نبيل الغريب وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة أنه تم ضبط وتحرير عدد 164 محضرا ومخالفة تموينية خلال الأسبوع الماضى فى مجال الأسواق والمحلات العامة والمخابز ومختلف الأنشطة التجارية.



جاء ذلك خلال رئاسة محافظ الإسماعيلية لجلسة اجتماع المتابعة الأسبوعي الدورى لتنفيذ قرارات المجلس التنفيذى للمحافظة والتى عقدها بحضور المهندس أحمد عصام نائب المحافظ، ومحمد عبد السلام الصيرة السكرتير العام للمحافظة، والمهندس عبد الله الزغبى السكرتير العام المساعد، والرائد محمد عبد الله نائبا عن المستشار العسكرى وجميع رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديرى العموم ووكلاء الوزارات لمختلف مديريات الخدمات بالمحافظة.

