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تراجع إنتاج النفط الأمريكى مع اقتراب الإعصار مايكل

الأربعاء 10/أكتوبر/2018 - 05:10 م
تراجع إنتاج النفط الأمريكى مع اقتراب الإعصار مايكل
صورة أرشيفية
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خاطر عبادة
 

انخفض ​​إنتاج النفط فى ساحل الخليج الأمريكى بمقدار الثلث لدى تخوفات المنتجين من آثار الإعصار "مايكل" من الدرجة الرابعة الذى يصل المنطقة مساء اليوم، مما يدفع أسعار النفط الخام إلى الارتفاع.


وذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، اليوم أنّه تمّ إغلاق أكثر من ثلث إنتاج النفط في خليج المكسيك كإجراء احترازي ضد إعصار مايكل الذى يحشد رياح بقوة 209 كيلومتر فى الساعة.

 

وحذّر مركز الأعاصير القومي الأمريكي من هبوب رياح تهدد الحياة و أضرار كارثية محتملة جراء "مايكل".

 

وقامت شركات النفط بإجلاء 75 منصة، وبحلول يوم الثلاثاء أغلقت 670 ألف برميل يومياً من الإنتاج، أي حوالي 40% من الإجمالي في الخليج الأمريكي، كما تم إغلاق نحو 28% من إنتاج الغاز في المنطقة بالمثل.

 

المزيد عن: عالم النفط الأمريكى الإعصار مايكل اخبار أمريكا
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