ألمانيا تخصص أموالا إضافية لسوريا والدول المجاورة

أعلن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، اليوم الأربعاء، أن برلين ستخصص 186 مليون يورو إضافية، كجزء من برنامج الغذاء العالمي على شكل مساعدات إنسانية لمواطني سوريا ودول المنطقة.

وقال ماس، قبيل لقائه المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي ديفيد بيزلي "الاتجاه الرئيسي للمساعدات الإنسانية الألمانية هو الأزمة السورية، وألمانيا تقدم لبرنامج الغذاء العالمي 186 مليون يورو إضافية، من أجل مساعدة سكان سوريا والدول المجاورة التي تأثرت بالصراع المستمر، لا سيما مع اقتراب الشتاء".

وأشار الوزير الألماني، إلى أن "بلاده إلى جانب فرنسا ستواصل الوقوف بكل عزم من أجل ضمان حماية العاملين في المجال الإنساني، وإنشاء ممرات آمنة ومراعاة القانون الدولي في المجال الإنساني".

تجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن وكالتين تابعتين للأمم المتحدة أعلنتا أمس الثلاثاء، أن أحوال الطقس خلال العام السابع من النزاع في سوريا، تسببت بانخفاض حاد في الإنتاج المحلي للحبوب.

كما ألحق النزاع في سوريا الضرر بمناطق زراعية واسعة، وشرد الآلاف من المزارعين السوريين، وأدى إلى زيادة حادة في تكلفة المنتجات الزراعية.