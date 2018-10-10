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انطلاق عملية أمنية جديدة في الأنبار بالعراق

الأربعاء 10/أكتوبر/2018 - 03:19 م
انطلاق عملية أمنية جديدة في الأنبار بالعراق
قوات أمنية في البصرة
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وكالات
 

أطلقت القوات العراقية، اليوم الأربعاء، عملية أمنية جديدة في محافظة الأنبار لتعقب خلايا تنظيم "داعش"، حسبما روسيا اليوم.


وقال المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة العميد يحيى رسول في تصريح لوسائل الإعلام من ضمنها RT "بتوجيه من قبل القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي، انطلقت عملية تعقب الخلايا النائمة في الأنبار".

 

وأضاف "تم تفتيش 69 هدفا بتوقيت واحد، من أنفاق ومضافات وأكداس أعتدة، وخلال العملية ألقي القبض على 43 مشتبها بهم".

 

وأشار رسول إلى أن "من بين المعتقلين، هناك خمسة مطلوبين وفق المادة أربعة إرهاب"، مبينا أن "أسماء الآخرين قيد التدقيق".

 

المزيد عن: قوات أمنية في البصرة عملية امنية العراق البصرة الانبار
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