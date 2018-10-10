إسرائيل تعاقب سجينًا فلسطينيا نشر قصة للأطفال



وقالت القناة العبرية الثانية، إن وزير الداخلية الإسرائيلي، أرييه درعي، قرر منع تنظيم حفل لإطلاق رواية دقة الجديدة، التي تحمل اسم "حكاية سرّ الزيت"، في قاعة بلدية باقة الغربية مسقط رأس دقة.



وقررت إدارة السجون الإسرائيلية بحث كيفية تهريب الرواية إلى الخارج، وكذلك معاقبة دقة بسبب نشره لها بعد نفيها فت إدارة السماح له بإخراج نصوص روايته كي يتم نشرها.



وحسب القناة الثانية العبرية، قال أسد دقة، شقيق الأسير وليد، إن مصلحة السجون الإسرائيلية هي التي سمحت بإخراج نصوص رواية شقيقه عبر أحد المحامين.



ودقة باحث وكاتب، وتمكن خلال سنوات سجنه منذ عام 1984 من إكمال دراسته الجامعية، وحصل على شهادة الماجستير في العلوم السياسية.



وحكم عليه في شهر مايو الماضي بإضافة عامين على حكمه السابق في قضية محاولة عضو الكنيست السابق باسل غطاس إدخال هواتف نقالة للأسرى السياسيين، والتي حكم على غطاس على إثرها بالسجن لمدة عامين.





أعلنت إدارة السجون الإسرائيلية، أنها ستعاقب السجين الفلسطيني وليد دقة، لنشره رواية جديدة مخصصة للأطفال.