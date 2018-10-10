الإليزيه: التعديل المرتقب سيشمل عدة وزارات

أكد الإليزيه اليوم الأربعاء أن التعديل الوزاري المرتقب منذ أسبوع سيشمل عدة وزارات، بعد أن أعلن أنه لن يتم قبل عودة الرئيس إيمانويل ماكرون من أرمينيا مساء الجمعة.





وأوضح الإليزيه أنه "سيكون هناك وزراء جدد ووزراء انتهت فترة عملهم، بعضهم سيغير وظيفته داخل الحكومة"، مع احتمالية إجراء "تغييرات محيطة" و"إعادة تشكيل حقائب وزارية"، مشيرًا إلى أن الإعلان قد يكون بعد عطلة نهاية الأسبوع.



