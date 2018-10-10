بنحليب يقترب من الانضمام للأهلي

وضع مجلس إدارة النادي الأهلي، مهاجم فريق الرجاء المغربي محمود بنحليب ضمن القائمة المرشحة للانضمام للفريق الأول خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة بشهر يناير.









وأبدي كارتيرون المدير الفني للأهلي، إعجابه الشديد بالمغربي محمود بنحليب بعد تألقه مع الرجاء في بطولة الكونفدرالية مسجلاً 11 هدفاً في المسابقة.









وليس بالغريب تفكير الأهلي في التعاقد مع لاعبين من المغرب، بعد التجربة الناجحة للمهاجم وليد أزارو مع الفريق وتألقه طوال الفترة الماضية.