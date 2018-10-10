القبض على إرهابي يخفي بدلة عسكرية و معدّات أمنية بمنزله‎

داهمت الإدارة الفرعيّة للأبحاث والإرشاد بإقليم الأمن الوطني بتونس، منزلا لشخص عمره 36 سنة قاطن سيدي حسين تونس، إثر ورود معلومات مفادها تحوّزه على أسلحة بيضاء وبدلة عسكريّة ومعدّات أمنيّة.





و قد تمّ العثور داخل المنزل، على المظنون فيه وإلقاء القبض عليه. وبتفتيش المنزل تفتيشا دقيقا، تم العثور على "منظار، عصى إداريّة (Matraque)، سروال عسكري، سكين كبير الحجم (ساطور)، 08 خازن معلومات (Flach Disque) 03 قوارير غاز مشل للحركة، قارورة غاز صغيرة الحجم، خرطوشة تابعة لبندقية صيد، 02 صواعق كهربائيّة شاحن كهربائي خاص بالهواتف الجوالة، ختم تابع لإحدى الشركات الخاصّة، 48 شريحة هاتف جوّال، قرصين ليزريين وحذاء عسكري".





و بتعميق التحرّيات معه، إعترف أن المعدّات التي تمّ العثور عليها تسلمها من أحد الأشخاص (عمره 38 سنة) القاطن بذات الجهة حيث طلب منه إخفائها بمنزله والذي بعد نصب كمين محكم أمكن إلقاء القبض عليه.



