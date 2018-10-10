ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

الأهلي يتدرب على النجيل الصناعي في الجزائر

الأربعاء 10/أكتوبر/2018 - 12:02 م
الأهلي يتدرب على النجيل الصناعي في الجزائر
طباعة
علي نبوي
 
قرر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خوض تدريباته على ملعب نجيل صناعي أثناء تواجده في الجزائر لمواجهة وفاق سطيف الجزائري المقرر لها 23 أكتوبر الجاري في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا والمحدد لها على استاد 8 مايو 1945 الذي يقع في ولاية سطيف الجزائرية.


وتعد أرضية ملعب سطيف الجزائري من النجيل الصناعي، ومن ثم يخوض الفريق تدريباته في الجزائر على ملاعب نجيل صناعي.


ويتواصل سمير عدلي، المدير الإداري للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في الوقت الحالي مع مسئولي السفارة المصرية في الجزائر؛ من أجل المفاضلة بين عدد من ملاعب النجيل الصناعي؛ من أجل الاستقرار على واحد منها لإقامة تدريبات الأهلي يوم الوصول، على أن يتدرب الفريق على ملعب المباراة يوم 22 أكتوبر.


يذكر أن الأهلي كان قد حقق فوزا ثمينا على وفاق سطيف الجزائري بثنائية نظيفة في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا. 

المزيد عن: وفاق سطيف النجيل الصناعي الاهلي الأهلي
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
برأيك من هو اللاعب الذي كان يستحق الانضمام لصفوف المنتخب في مواجهة سوازيلاند ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس مصر
وادي دجلة
-
x
17:00
-
الجونة
الأهلي
-
x
17:00
-
الترسانة
مصر المقاصة
-
x
20:00
-
أبو قير للأسمدة
مباريات دولية ودية - منتخبات
إيطاليا - أساسي
-
x
20:45
-
أوكرانيا - أساسي
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/10/2018 12:20:00 PM