الأهلي يتدرب على النجيل الصناعي في الجزائر

قرر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خوض تدريباته على ملعب نجيل صناعي أثناء تواجده في الجزائر لمواجهة وفاق سطيف الجزائري المقرر لها 23 أكتوبر الجاري في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا والمحدد لها على استاد 8 مايو 1945 الذي يقع في ولاية سطيف الجزائرية.









وتعد أرضية ملعب سطيف الجزائري من النجيل الصناعي، ومن ثم يخوض الفريق تدريباته في الجزائر على ملاعب نجيل صناعي.









ويتواصل سمير عدلي، المدير الإداري للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في الوقت الحالي مع مسئولي السفارة المصرية في الجزائر؛ من أجل المفاضلة بين عدد من ملاعب النجيل الصناعي؛ من أجل الاستقرار على واحد منها لإقامة تدريبات الأهلي يوم الوصول، على أن يتدرب الفريق على ملعب المباراة يوم 22 أكتوبر.









يذكر أن الأهلي كان قد حقق فوزا ثمينا على وفاق سطيف الجزائري بثنائية نظيفة في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.



