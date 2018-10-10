نشرة أخبار الظهيرة.. روسيا تعثر على موظف للإنتربول مقتولًا بمدينة إيكاترينبرج

نشر موقع "الفجر" العديد من الأخبار الهامة خلال الساعات الماضية، من بينها، الحكومه تنفي خصخصة مستشفى العباسية للصحة النفسية، وخبير أمن معلوماتي يكشف مفاجأة عن سبب اختراق "الفيس بوك".

قبول طلبات راغبي التدريب بمعهد السالزيان الإيطالي مجانا‎

يبدأ معهد السالزيان الإيطالي فرع الإسكندرية، اليوم الأربعاء، في قبول طلبات راغبي التدريب مجانًا، بدورات التدريب التحويلى على المهن الفنية المطلوبة لسوق العمل، مرفقا بها المستندات المطلوبة ، ويستمر قبول الطلبات والمقابلات الشخصية كل يوم أربعاء بالفرع ، كما تقبل الطلبات بفرع المعهد بالقاهرة غدا الخميس ، وكل خميس، حتى استيفاء العدد المطلوب، وذلك تفعيلا لبروتوكول التعاون بين وزارة القوى العاملة، ومعهد السالزيان الإيطالي.

وقال وزير القوى العاملة محمد سعفان: إن المهن التي سيتم التدريب عليها في فرع القاهرة تشمل: لحام أرجون (TIG)، ولحام ثاني أكسيد الكربون، للحاصلين على دورة لحام أكسجين وكهرباء، وتركيبات كهربائية، وكهرباء تحكم آلي كنترول، للحاصلين على دورة تركيبات، والتحكم العددىP.L.C.S.7. 200، للحاصلين على دورات تدريبية في كهرباء تحكم آلي، والتحكم العددىP.L.C.S7.300 للحاصلين على دورات تدريبية فى التحكم العددى P.L.C.S.7. 200، وتبريد وتكييف، والتحكم الرقمي خراطةC.N.C.

ولفت الوزير إلي أنه بالنسبة لفرع الإسكندرية يتم التدريب على مهن تركيبات كهربائية، وكهرباء تحطم آلي كنترول للحاصلين على دورة كهرباء تركيبات، وطاقة شمسية (فوتوفولظيه)، والتحكم العـددي P.L.C.S.7. 200، للحاصلين على دورات تدريبية في كهرباء تحكم آلي، والتحكم العددى P.L.C.S7.300للحاصلين على دورات تدريبية في التحكم العددي P.L.C.S.7. 200، وتبريد وتكييف، والتحكم الرقمي خراطة C.N.Ck ، ولحام أرجون (TIG)، ولحام ثاني أكسيد الكربون، للحاصلين على دورة لحام أكسجين وكهرباء.

وأوضح أنه يشترط فى المتقدم للتدريب أن يكون مصرى الجنسية من أبوين مصريين، ومن خريجى المدارس الفنية الصناعية "نظام الـ3 و5 سنوات"، والمعاهد الفنية الصناعية فوق المتوسطة والمؤهلات العليا، والجامعات والمعاهد الحكومية المصرية والخاصة، ولم يسبق له الحصول على منحة الوزارة للتدريب على دورات بالمعهد خلال عامين، وأن يكون من غير العاملين بأي جهة حكومية أو خاصة، ومتفرغا تفرغا كاملا للدورة، حيث إن مواعيدها صباحًا ومساءً.

وأضاف: "كما يشترط أن يكون سن الطالب من 18 إلى 35 سنة، ويجتاز المقابلات الشخصية، واختبار تحديد المستوى للمتقدمين للالتحاق بكل من المعهدين يوم المقابلة، ويقدم إقرارا على نفسه بالالتزام التام بحضور الدورات، وحال الانقطاع أو الغياب لمدة 3 أيام متفرقة أو متتالية خلال مدة الدورة يتم إلغاؤها ويقوم بتسديد قيمة الدورة كاملة للوزارة، ولا تلتزم بتوفير مقر إقامة أو مصاريف انتقال للمتدربين خلال فترة الدورة".

وتابع: "يتم تقديم الطلبات باليد مرفقا بها أصل وصورة من شهادة التخرج والتجنيد أو الإعفاء، وبطاقة الرقم القومى سارية، للاطلاع على الأصل والاحتفاظ بالصور، وتقدم المستندات والمقابلات الشخصية اليوم الأربعاء بفرع الإسكندرية، وذلك بمقر المعهد 99 شارع اللبان - الإسكندرية ، والخميس بفرع القاهرة، 3 شارع عبد القادر طه- الساحل - شبرا ، من كل أسبوع حتى استيفاء العدد المطلوب.

الحكومه تنفي خصخصة مستشفى العباسية للصحة النفسية

نفى المركز الاعلامي لمجلس الوزراء ما تردد في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن اتجاه الحكومة لخصخصة مستشفى العباسية للصحة النفسية.

وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان, والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مؤكدةً أنه لا نية على الإطلاق لبيع أو خصخصة مستشفى العباسية للصحة النفسية، وأن ما يحدث حالياً ما هو إلا أعمال تطوير لتقديم خدمات أكثر تميزاً لصالح المرضى النفسيين في مصر، مشيرةً إلى أن كل ما يتردد من أنباء حول هذا الأمر شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة البلبلة بين المواطنين.

وأوضحت الوزارة أن المستشفى مخصص لها ميزانية كبيرة للتوسع في الإنشاءات والخدمات، حيث أنه جاري تطوير 5 عنابر بالمستشفى، وتجهيزها على أعلى المستويات لأداء خدمات الصحة النفسية، وعلاج الإدمان للمرضى، مشيرة إلى أنه جارى الانتهاء من بناء المركز القومي لعلاج الأطفال والمراهقين، بالإضافة إلى التوسع في المساحات الخضراء حرصاً على توفير مناخ نظيف لعلاج المرضى.

وفي السياق نفسه أكدت الوزارة على أن تطوير مستشفى العباسية يأتي في إطار توسع الدولة في إنشاء مستشفيات الصحة النفسية ومراكز علاج الإدمان بالجمهورية لتوفير خدمات صحية أفضل للمواطنين.

تعرف على حقيقة انسحاب الشركة الصينية من تنفيذ مشروعات العاصمة الجديدة

نفى المركز الاعلامي لمجلس الوزراء ما تردد في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن انسحاب الشركة الصينية من تنفيذ مشروعات بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية, والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مُؤكدةً أنه لم يتم انسحاب أو خروج الشركة الصينية من العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها بالعاصمة الإدارية الجديدة، وأن العمل بهذه المشروعات يسير بشكل طبيعي ومنتظم دون أي توقف، مشيرةً إلى أن كل ما يتردد حول هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة غضب المواطنين والإضرار بالاقتصاد القومي للدولة.

وأشارت الوزارة إلى أن الشركة الصينية تقوم حالياً بتنفيذ المرحلة الأولى من المنطقة المركزية للأعمال بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتم توقيع مذكرة تفاهم بشأن المرحلة الثانية، والأمور تسير بصورة جيدة جداً.

خبير أمن معلوماتي يكشف مفاجأة عن سبب اختراق "الفيس بوك"

قال الدكتور محمد الجندي، مدير منظمة أمن المعلومات الدولية، إن الهجمة الأخيرة التي حدثت على موقع التواصل الإجتماعي " فيس بوك " وأدت إلى إثارة الذعر من قبل المستخدمين ، بعد أن طالبهم الموقع بإعادة إدخال كلماتهم الشخصية الخاصة بحساباتهم، جاءت بسبب اختراق الكود الخاص ببرنامج الفيس بوك الأساسي والذي يحول بين إدخال كلمات السر للمستخدم في كل مرة يدخل فيها على صفحته الشخصية.

وصرح مدير منظمة أمن المعلومات، أن تلك الحادثة لم يتم فيها اختراق الحسابات الشخصية وإنما عمل خلل في نظام موقع الفيس بوك نفسه، وانه بسؤاله لمسئول بارز في شركة فيس بوك، أكد له أن عدد الحسابات التي تأثرت بتلك الهجمة تجاوز ال 90 مليون مستخدم، مشيراً إلى أن تلك الهجمة لا يمكن أن يقوم بها مخترقون عاديون وإنما هي أساليب أجهزة مخابرات دولية، تسعى للضغط على إدارة الفيس بوك لغرض ما.

وأشار "الجندي" إلى بعض الدول تعرضت لهجمات الكتورنية مثل أوكرانيا وإيران، وأدت إلي توقف شبكات الصرف والمياة فور الهجوم الإلكتروني عليها، وأن تلك الهجمات ستكون أمراً معتاداً في المستقبل من قبل أجهزة استخبارات دولية بدلاً من الحروب التقليدية ، ففيها تخسر الدول والشركات مليارات الدولارات في لحظة واحدة وتحقق الهدف المطلوب منها .

مقتل شخص وإصابة 9 آخرين فى انفجار بمصفاة نفط شمال البوسنة

أعلنت الشرطة فى البوسنة والهرسك اليوم الأربعاء، وقوع انفجار فى مصفاة نفط شمال البلاد مما أسفر عن مقتل عامل واحد على الأقل وإصابة تسعة آخرين.

وذكرت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية، أن الانفجار هز الحى المحيط بالمصفاة فى منطقة "بوسانسكى برود" فى وقت متأخر من الليلة الماضية وتم سماع دويه على الجانب الآخر من الحدود عبر نهر "سافا" فى كرواتيا، مشيرة إلى أن رجال الإطفاء تمكنوا من السيطرة على الحريق الهائل الناجم عنه فى وقت مبكر من اليوم الأربعاء.

وأضافت الشبكة الأمريكية، أن أسباب وقوع الانفجار لم تعرف بعد، وجارى التحقيق من قبل السلطات للوقوف على ملابسات الحادث.

وتمتلك هذه المصفاة- التى لها قدرة على معالجة 2ر1 مليون طن من البترول سنويا- شركة النفط الروسية "زاروبزنهفت".

روسيا تعثر على موظف للإنتربول مقتولًا بمدينة إيكاترينبرج

عثر جهاز الشرطة في روسيا على أحد العناصر العاملة ضمن جهاز الإنتربول في مدينة إيكاترينبرج جثة هامدة بعد تلقيها رصاصة قاتلة.

وبحسب ما ذكره تقرير لموقع "زناك" الروسي مساء أمس الثلاثاء، فإن التقارير الأمنية لم تؤكد التهمة الإرهابية، فيما غمزت أن الحادثة قد لا تعدو كونها حالة انتحار، على الرغم من علامات الاستفهام المطروحة.

إذ نقل التقرير عن بيان لرئيس الشرطة في المدينة أن القتيل لم يترك خلفه أي ورقة أو رسالة تشرح خلفيات الفعل المتخذ، إلا أن خبراء عاينوا مكان الحادث اعتبروا أن حالة الانتحار المزعومة لا علاقة لها بوظيفة الانتربول، ولكن كل الاحتمالات يمكن الرجوع إليها حتى يتم تبيان الحقيقة.

وفي الإطار نفسه، عبّر ممثل وزارة الداخلية بعاصمة الكيان الفدرالي الروسي أوبلاست سفردلوفسك، عن تعازيه وأسفه تجاه ما حصل، أكد أن القتيل تم العثور عليه داخل إحدى الشقق في ايكاترينبرغ، فيما لم يكن ابنه القاصر في المكان لحظة وقوع الحادثة.

الإعصار "مايكل" يشتد إلى الدرجة الرابعة قبل وصول فلوريدا

اشتدت قوة العاصفة مايكل، إلى إعصار كبير من الفئة الـ4 صباح الأربعاء قبل أن يصل سواحل ولاية فلوريدا الأمريكية مساء اليوم، وفقاً لوكالة أسوشيتدبرس.

ومن المتوقع أن يصبح مايكل، أحد أسوأ الأعاصير فى تاريخ فلوريدا، مع توقع هطول أمطار غزيرة وفيضانات على طول ساحل الخليج الشمالي الشرقي، ارتفاع الأمواج التي تهدد الحياة إلى 13 قدماً "4 أمتار".

وقال مسؤولون في ولاية فلوريدا، إنّه تم إصدار أوامر إخلاء لنحو 375 ألف شخصأ، وشملت عمليات الإخلاء 22 مقاطعة شمال وسط الولاية.