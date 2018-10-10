تدريبات بدنية لحسام عاشور في الأهلي

أدي حسام عاشور، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريبات بدنية اليوم الأربعاء، في إطار برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة التي تعرض لها مؤخرا بإجهاد في العضلة الضامة.









وخاض عاشور تدريبات بدنية في «الجيم » قبل أن يستكمل برنامجه التأهيلى بالجري حول الملعب؛ لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال الأيام القادمة.









وكان عاشور قد اشتكى من الإصابة خلال مباراة الفريق الماضية أمام فريق الاتحاد السكندري ضمن منافسات بطولة الدوري.



