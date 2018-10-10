سمير عدلي يسبق بعثة الأهلي إلى الجزائر بـ48 ساعة

يسافر سمير عدلي، المدير الإداري للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى الجزائر قبل سفر بعثة الفريق بـ48 ساعة؛ من أجل ترتيب كافة الأمور المتعلقة بالإقامة والانتقالات وملاعب التدريب؛ استعدادا لمواجهة وفاق سطيف الجزائري يوم 23 أكتوبر الجاري في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.









وكان محمد يوسف المدرب العام والقائم بأعمال مدير الكرة بالأهلي قد أكد سفر بعثة الأهلي إلى الجزائر يوم 21 أكتوبر الحالي؛ استعدادا لمواجهة بطل الجزائر.









يذكر أن الأهلي كان قد حقق فوزا ثمينا على وفاق سطيف بثنائية نظيفة في لقاء الذهاب الذي أقيم على استاد السلام يوم 2 أكتوبر الجاري.



