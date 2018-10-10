ارتفاع حصيلة قتلى زلزال وتسونامي إندونيسيا لـ 2045 شخصًا

أعلنت وكالة إدارة الكوارث فى إندونيسيا، ارتفاع حصيلة القتلى جراء الزلزال وموجات المد العاتية (تسونامى) اللذين ضربا جزيرة "سولاوسى" مؤخرا إلى 2045 شخصا.

ونقلت شبكة "إيه بى سى" الأمريكية عن المتحدث باسم الوكالة "سوتوبو بورو نوجروهو" اليوم الأربعاء، قوله "إن عمليات البحث الرسمية عن جثث الضحايا ستنتهى غدا الخميس".

يشار إلى أن السلطات الإندونيسية قد أعلنت- فى وقت سابق- استعدادها لقبول المساعدات الدولية فى أعقاب الزلزال الذى بلغت شدته 5ر7 درجة على مقياس ريختر.