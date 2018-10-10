ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

ارتفاع حصيلة قتلى زلزال وتسونامي إندونيسيا لـ 2045 شخصًا

الأربعاء 10/أكتوبر/2018 - 11:47 ص
ارتفاع حصيلة قتلى زلزال وتسونامي إندونيسيا لـ 2045 شخصًا
ضحايا زلزال إندونيسيا
طباعة
وكالات
 

أعلنت وكالة إدارة الكوارث فى إندونيسيا، ارتفاع حصيلة القتلى جراء الزلزال وموجات المد العاتية (تسونامى) اللذين ضربا جزيرة "سولاوسى" مؤخرا إلى 2045 شخصا.

 

 ونقلت شبكة "إيه بى سى" الأمريكية عن المتحدث باسم الوكالة "سوتوبو بورو نوجروهو" اليوم الأربعاء، قوله "إن عمليات البحث الرسمية عن جثث الضحايا ستنتهى غدا الخميس".

 

يشار إلى أن السلطات الإندونيسية قد أعلنت- فى وقت سابق- استعدادها لقبول المساعدات الدولية فى أعقاب الزلزال الذى بلغت شدته 5ر7 درجة على مقياس ريختر.

 

المزيد عن: عمال إنقاذ ضحايا زلزال إندونيسيا زلزال اندونيسيا تسونامى أندونيسيا 2045 شخص
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس مصر
وادي دجلة
-
x
17:00
-
الجونة
الأهلي
-
x
17:00
-
الترسانة
مصر المقاصة
-
x
20:00
-
أبو قير للأسمدة
مباريات دولية ودية - منتخبات
إيطاليا - أساسي
-
x
20:45
-
أوكرانيا - أساسي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/10/2018 12:20:06 PM